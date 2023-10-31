В Петербурге рэпера Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков

Невский районный суд Петербурга приобщился к творчеству Scally Milano. Рэперу это обойдётся в 10 тысяч рублей.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 31 октября, Даниил Дмитриев, выступающий под псевдонимом Scally Milano, оштрафован за пропаганду наркотиков с использованием интернета. Побуждение к употреблению запрещённого эксперты услышали в двух песнях, которые, согласно заключению, вдохновляют на плохое.
Обе, следует из протокола, были выложены на странице исполнителя «ВКонтакте», на YouTube, «Яндекс Музыке» и МТС Music не позднее 20 апреля. Дмитриев заверил, что всё удалил и раскаивается.
Публично извиняться и обещать изменить вектор творчества ему пришлось весной. Под лупой творчество Scally Milano изучали после концерта в Петербурге, часть юных гостей которого оказалась в полиции из-за подозрения на употребление наркотиков. Против рэпера выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Вскоре после этого в Сети бурно обсуждали их совместное фото, а сама Мизулина заявила, что артист убрал упоминания наркотиков из своих треков, и попросила строго его не наказывать.
Впрочем, в июне петербургский суд все равно закрыл доступ к 14 ссылкам на композиции, а самого исполнителя оштрафовал за дискредитирующую запись с концерта.