В Петербурге рэпера Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков

Невский районный суд Петербурга приобщился к творчеству Scally Milano. Рэперу это обойдётся в 10 тысяч рублей.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 31 октября, Даниил Дмитриев, выступающий под псевдонимом Scally Milano, оштрафован за пропаганду наркотиков с использованием интернета. Побуждение к употреблению запрещённого эксперты услышали в двух песнях, которые, согласно заключению, вдохновляют на плохое.

Обе, следует из протокола, были выложены на странице исполнителя «ВКонтакте», на YouTube, «Яндекс Музыке» и МТС Music не позднее 20 апреля. Дмитриев заверил, что всё удалил и раскаивается.