    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    766мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.64eur90.39

    Петербургский суд оштрафовал рэпера Scally Milano за дискредитирующую запись с концерта

    1146
    1 комментарий

    Ленинский районный суд привлек к административной ответственности Даниила Дмитриева, более известного как рэпер Scally Milano. Поводом стала видеозапись с его концерта, опубликованная в Telegram. Об этом 14 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В кадре Scally Milano, будучи на сцене, скандировал в микрофон фразу, которую расценили как дискредитацию использования ВС РФ за пределами страны. На момент обнаружения у ролика было 159 тысяч просмотров и чуть более тысячи комментариев.

    Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

    Апрельский концерт Scally Milano в петербургском «Гигант-Холле» наделал немало шума. С выступления в отдел увезли подростков, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уличила рэпера в дискредитации. Несмотря на то что вскоре они нашли общий язык, полиция возбуждать административное дело не передумала.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудScally Milano
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close