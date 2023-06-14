Петербургский суд оштрафовал рэпера Scally Milano за дискредитирующую запись с концерта

Ленинский районный суд привлек к административной ответственности Даниила Дмитриева, более известного как рэпер Scally Milano. Поводом стала видеозапись с его концерта, опубликованная в Telegram. Об этом 14 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В кадре Scally Milano, будучи на сцене, скандировал в микрофон фразу, которую расценили как дискредитацию использования ВС РФ за пределами страны. На момент обнаружения у ролика было 159 тысяч просмотров и чуть более тысячи комментариев.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.