    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, ю-в

    764мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.12eur96.77

    Вы ходите по очень тонкому льду. В Купчино на замерзшем пруду заметили компанию детей

    520
    4 комментария

    Жители Фрунзенского района Петербурга заметили на льду пруда в Купчинском сквере детей. Минусовые температуры только-только пришли в город, и зеркальная гладь так и манит школьников. Видео с разгуливающими по льду мальчиками появилось 19 ноября в районном паблике.

    Купчино — Фрунзенский район |

    В Петербурге с 15 ноября, напомним, запрещен выход на лёд водоемов. Запрет будет действовать до 15 апреля. Что касается прудов, озер и Финского залива, то там можно будет гулять только во время устойчивых низких температур — с 16 января по 14 марта.

    Нарушителям грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛедДети
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close