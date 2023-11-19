Вы ходите по очень тонкому льду. В Купчино на замерзшем пруду заметили компанию детей

Жители Фрунзенского района Петербурга заметили на льду пруда в Купчинском сквере детей. Минусовые температуры только-только пришли в город, и зеркальная гладь так и манит школьников. Видео с разгуливающими по льду мальчиками появилось 19 ноября в районном паблике.
В Петербурге с 15 ноября, напомним, запрещен выход на лёд водоемов. Запрет будет действовать до 15 апреля. Что касается прудов, озер и Финского залива, то там можно будет гулять только во время устойчивых низких температур — с 16 января по 14 марта.
Нарушителям грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей.