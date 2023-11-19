    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, южн

    765мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.12eur96.77

    Влияние антициклона ослабевает. В Петербурге теплее не станет

    1980
    6 комментариев

    Облачная с прояснениями погода ожидается в Петербурге в воскресенье, 19 ноября. На дорогах возможна гололедица.

    Ночная температура воздуха опускалась до минус 6, днем столбики термометров будут показывать 2–4 градуса со знаком минус. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

    Согласно прогнозу, ветер будет слабым и подует с юга и юго-востока.

    «Сегодня влияние антициклона на погоду Северной столицы будет постепенно ослабевать», — сообщает главный специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, показатели температуры в Петербурге ниже климатической нормы. По городу днем будет до минус 4, в области — до минус 6.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода в ПетербургеПогодаОсеньАнтициклон
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close