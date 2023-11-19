Влияние антициклона ослабевает. В Петербурге теплее не станет

Облачная с прояснениями погода ожидается в Петербурге в воскресенье, 19 ноября. На дорогах возможна гололедица.



Ночная температура воздуха опускалась до минус 6, днем столбики термометров будут показывать 2–4 градуса со знаком минус. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Согласно прогнозу, ветер будет слабым и подует с юга и юго-востока.



«Сегодня влияние антициклона на погоду Северной столицы будет постепенно ослабевать», — сообщает главный специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, показатели температуры в Петербурге ниже климатической нормы. По городу днем будет до минус 4, в области — до минус 6.

