Байден: народ Палестины заслуживает своего государства

Американский лидер Джо Байден считает, что палестинский народ заслуживает собственного государства. Об этом стало известно в субботу, 18 ноября, из статьи президента США для газеты The Washington Post.

«Палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от ХАМАС», — написал Байден.



Решение о создании двух государств станет путем к миру, говорится в статье. Достижение этого потребует обязательств со стороны израильтян и палестинцев, а также со стороны США и других государств. «Это работа должна начаться сейчас», — пишет президент США.

