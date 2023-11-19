Байден: народ Палестины заслуживает своего государства

Американский лидер Джо Байден считает, что палестинский народ заслуживает собственного государства. Об этом стало известно в субботу, 18 ноября, из статьи президента США для газеты The Washington Post.
«Палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от ХАМАС», — написал Байден.
Решение о создании двух государств станет путем к миру, говорится в статье. Достижение этого потребует обязательств со стороны израильтян и палестинцев, а также со стороны США и других государств. «Это работа должна начаться сейчас», — пишет президент США.
Байден подчеркнул, что Газа больше не должна использоваться как платформа для терроризма. По его мнению, не должно быть насильственного перемещения жителей из анклава, повторной оккупации, осады, блокады и сокращения территорий. «Голоса палестинского народа и его чаяния должны быть в центре посткризисного управления в Газе», — считает он.
Сектор Газа и Западный берег Иордана, пишет Джо Байден, должны контролироваться Палестинской национальной администрацией.
«В этом будущем нет места насилию и ненависти ХАМАС. Я считаю, что попытка разрушить надежду на это будущее является одной из причин, по которой ХАМАС спровоцировал этот кризис», — говорится в статье Байдена.
В октябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что без создания Палестины как суверенного государства невозможно разрешить конфликт между Израилем и Палестиной. Тогда российский лидер отметил, что ранее были созданы механизмы урегулирования, но США в последние годы пренебрегли ими и сделали ставку на удовлетворение материальных потребностей населения, проживающего на палестинских территориях.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».