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    Байден: народ Палестины заслуживает своего государства

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    Американский лидер Джо Байден считает, что палестинский народ заслуживает собственного государства. Об этом стало известно в субботу, 18 ноября, из статьи президента США для газеты The Washington Post.

    «Палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от ХАМАС», — написал Байден.

    Решение о создании двух государств станет путем к миру, говорится в статье. Достижение этого потребует обязательств со стороны израильтян и палестинцев, а также со стороны США и других государств. «Это работа должна начаться сейчас», — пишет президент США.

    Байден подчеркнул, что Газа больше не должна использоваться как платформа для терроризма. По его мнению, не должно быть насильственного перемещения жителей из анклава, повторной оккупации, осады, блокады и сокращения территорий. «Голоса палестинского народа и его чаяния должны быть в центре посткризисного управления в Газе», — считает он.

    Сектор Газа и Западный берег Иордана, пишет Джо Байден, должны контролироваться Палестинской национальной администрацией.

    «В этом будущем нет места насилию и ненависти ХАМАС. Я считаю, что попытка разрушить надежду на это будущее является одной из причин, по которой ХАМАС спровоцировал этот кризис», — говорится в статье Байдена.

    В октябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что без создания Палестины как суверенного государства невозможно разрешить конфликт между Израилем и Палестиной. Тогда российский лидер отметил, что ранее были созданы механизмы урегулирования, но США в последние годы пренебрегли ими и сделали ставку на удовлетворение материальных потребностей населения, проживающего на палестинских территориях.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

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    Палестино-израильский конфликтДжо Байден
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