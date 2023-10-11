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    «Если уж мужчины решили бороться...» Путин объяснил причины конфликта между Израилем и Палестиной

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    Изначально шла речь о создании двух суверенных и независимых государств — Израиля и Палестины. Первое появилось, а второе — нет. Сегодня часть земель, которые палестинцы считают своими, заняты Израилем. Об этом в среду, 11 октября, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

    Палестинская проблема, по словам главы государства, в сердце каждого жителя региона и каждого мусульманина. Происходящий конфликт на протяжении десятилетий воспринимается как «проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень».

    «Когда принималось решение о создании государства Израиль, было принято параллельно решение о создании второго. Речь шла изначально о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины. Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное, суверенное государство так и не создано. <…> Более того, часть земель, которые палестинцы считали исконно палестинскими, заняты Израилем. Разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы», — сказал Путин.

    Президент РФ отметил, что были созданы механизмы урегулирования, но США в последние годы пренебрегли ими и сделали ставку на удовлетворение материальных потребностей населения, проживающего на палестинских территориях.

    Путин добавил, что без создания Палестины как суверенного государства невозможно решить эту проблему.

    «Мы понимаем, что ужесточение с обеих сторон очень большое. Но какой бы уровень ужесточения с обеих сторон ни был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, минимуму потери среди гражданского населения — среди женщин, детей, стариков. Если уж мужчины решили бороться, то пусть борются между собой. <…> Это касается обеих сторон», — сказал Владимир Путин.

    Российский лидер заявил, что нужно стремиться к тому, чтобы успокоить конфликт между Израилем и Палестиной. «Расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям», — добавил Путин.

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