«Если уж мужчины решили бороться...» Путин объяснил причины конфликта между Израилем и Палестиной

Изначально шла речь о создании двух суверенных и независимых государств — Израиля и Палестины. Первое появилось, а второе — нет. Сегодня часть земель, которые палестинцы считают своими, заняты Израилем. Об этом в среду, 11 октября, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

Палестинская проблема, по словам главы государства, в сердце каждого жителя региона и каждого мусульманина. Происходящий конфликт на протяжении десятилетий воспринимается как «проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень».



«Когда принималось решение о создании государства Израиль, было принято параллельно решение о создании второго. Речь шла изначально о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины. Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное, суверенное государство так и не создано. <…> Более того, часть земель, которые палестинцы считали исконно палестинскими, заняты Израилем. Разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы», — сказал Путин.



Президент РФ отметил, что были созданы механизмы урегулирования, но США в последние годы пренебрегли ими и сделали ставку на удовлетворение материальных потребностей населения, проживающего на палестинских территориях.



Путин добавил, что без создания Палестины как суверенного государства невозможно решить эту проблему.

