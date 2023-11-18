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    Петербуржцам предлагают создать елочную игрушку для Эрмитажа и попасть на балет

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    Увидеть созданную своими руками елочную игрушку на елке в Эрмитаже — такой новогодний подарок способен сделать себе любой творческий человек. Если чуточку постарается.

    конкурсная работа предыдущих лет
    конкурсная работа предыдущих летФото: предоставлено организаторами
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    До 1 декабря продолжается прием заявок на международный конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа». Желающие могут сделать своими руками елочную игрушку на заданную тему — и представить свою работу на суд жюри во главе с директором музея Михаилом Пиотровским. А если игрушка окажется выдающейся и будет признана одним из лауреатов конкурса — ее создатель получит билеты на балетную премьеру, которую артисты подготовят как раз к финалу события.

    Конкурс проводится уже седьмой год. В этом году его тема сформулирована цитатой из «Медного всадника» Александра Пушкина: «Люблю тебя, Петра творенье…»

    «Эти слова собрали в себе всё, что определяет Санкт-Петербург: его богатую историю и выдающихся личностей, уникальные традиции и особый почетный статус культурной столицы России, его легенды и литературные маршруты, белые ночи и маленькие характерные детали, которые хорошо знакомы лишь коренным жителям, но известны каждому, кто бывал в этом городе. Источником вдохновения для участников конкурса может послужить всё, что связано с Северной столицей», — предлагает горожанам направления для развития мысли Юрий Берестов, меценат и соорганизатор конкурса, директор технопарка «Айра».

    По правилам елочную игрушку можно изготовить из любого материала, в любой технике и, конечно, любой формы. Но: она должна быть не меньше чем 50х50х50 мм и не больше чем 150х150х150 мм (или сумма трех размеров не должна превышать 450 мм). Вес работы не может превышать 400 граммов. Очевидно, что у нее должен быть крепеж, который позволил бы ее водрузить на новогоднюю ель.

    Дальше механизм действий такой: игрушку сначала нужно сделать, потом сфотографировать, а фотографию с сопровождающими документами (формы можно скачать на сайте Эрмитажа) отправить по почте (адреса — там же). И главное — до 1 декабря игрушку (одну!) и оригиналы документов нужно привезти в офис технопарка «Айра» — соорганизатора конкурса — на улицу Чайковского в рабочие дни.

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    Будьте внимательны: игрушки авторам не возвращают. Но всем выпишут электронные сертификаты об участии, а 200 финалистам выдадут дипломы — их работы будут выставлены в Эрмитаже в течение всего декабря и зимних каникул. Именно среди них жюри выберет победителей.

    Лауреатов определят в нескольких номинациях: двух любительских — для участников до 15 лет включительно и от 16 лет, одной профессиональной (если участник зарабатывает созданием декоративно-прикладных изделий), а также в номинациях «Гран при» и «Приз зрительских симпатий». Из чего очевидно, что игрушки можно не только делать, но и смотреть на них и голосовать.

    Посмотреть работы участников прошлых лет можно будет на Елке мира в Главном штабе Эрмитажа. Это новая традиция, которую заложили в прошлом году. Согласно замыслу организаторов, елка «воплощает дух единства и надежды, служа символом мира и гармонии в неспокойное время современной истории».

    Кстати, конкурс — международный. Среди 5 тысяч человек, поучаствовавших в нем за 7 лет, — жители 35 стран мира и всех регионов России, от 2 до 85 лет. А их работы были выполнены из самых разных материалов — от кокоса и ракушек до кристаллов SWAROVSKI и полудрагоценных камней.

    конкурсная работа предыдущих лет
    конкурсная работа предыдущих летФото: предоставлено организаторами

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