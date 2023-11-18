Гергиеву и Дуато вручили первую Эрмитажую премию

Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа стали первыми лауреатами Эрмитажной премии, которую вручили на Культурном форуме в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа 18 ноября.

Премия учреждена совместно оргкомитетом форума и Государственным Эрмитажем. Она будет вручаться каждый год. Лауреатов будет двое. Их выберут из знаковых деятелей культуры. Не только российских, но и международных.



В качестве награды первые лауреаты получили уменьшенную копию Колыванской вазы.



Большая Колыванская ваза (которую еще называют «царицей ваз») считается самой большой вазой в мире. Она выполнена из зелёно-волнистой яшмы, а ее вес составляет 19 тонн, высота с пьедесталом — 2,57 метра, диаметр составляет 5,04 метра.

