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    Гергиеву и Дуато вручили первую Эрмитажую премию

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    Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа стали первыми лауреатами Эрмитажной премии, которую вручили на Культурном форуме в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа 18 ноября.

    Премия учреждена совместно оргкомитетом форума и Государственным Эрмитажем. Она будет вручаться каждый год. Лауреатов будет двое. Их выберут из знаковых деятелей культуры. Не только российских, но и международных.

    В качестве награды первые лауреаты получили уменьшенную копию Колыванской вазы.

    Большая Колыванская ваза (которую еще называют «царицей ваз») считается самой большой вазой в мире. Она выполнена из зелёно-волнистой яшмы, а ее вес составляет 19 тонн, высота с пьедесталом — 2,57 метра, диаметр составляет 5,04 метра.

    Ранее первых лауреатов Эрмитажной премии назвала зампред правительства России Татьяна Голикова.

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    Эрмитажная премияВалерий Гергиев
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