Татьяна Голикова назвала первых лауреатов Эрмитажной премии — их наградят на Культурном форуме

Зампред правительства России Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС 10 ноября назвала имена первых лауреатов новой Эрмитажной премии «за достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия в развитии международных и культурных диалогов».
Новую награду получат худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато, торжественная церемония пройдет в Петербурге 18 ноября в рамках Международного культурного форума, который пройдет впервые за несколько лет после отмен.
По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, лауреатам будет вручаться в качестве символа премии уменьшенная копия Большой Колыванской вазы — «символа русского искусства, ремесла».
«Церемония будет происходить в Георгиевском зале, это Большой тронный зал Зимнего дворца, то есть главный зал Российской империи, — отметил глава музея. — Церемония будет тоже имперская, с проходом по дворцу, стоянием в зале, — кратко, с военным оркестром, — все, как когда-то делалось в Зимнем дворце, как делается сейчас тоже, у нас традиции продолжаются».
Номинантов премии, как пояснили на пресс-конференции, выбирал экспертный совет, лауреатов утвердил оргкомитет форума.
Большая Колыванская ваза (которую еще называют «царицей ваз») считается самой большой вазой в мире. Она выполнена из зелёно-волнистой яшмы, а ее вес составляет 19 тонн, высота с пьедесталом — 2,57 метра, диаметр составляет 5,04 метра.
Ранее организаторы форума рассказали о его концепции в этом году и основных культурных мероприятиях.