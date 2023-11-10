Татьяна Голикова назвала первых лауреатов Эрмитажной премии — их наградят на Культурном форуме

Зампред правительства России Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС 10 ноября назвала имена первых лауреатов новой Эрмитажной премии «за достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия в развитии международных и культурных диалогов».



Новую награду получат худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато, торжественная церемония пройдет в Петербурге 18 ноября в рамках Международного культурного форума, который пройдет впервые за несколько лет после отмен.

