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    Беглов поддержал законопроект, разрешающий продавцам спрашивать паспорт при покупке энергетиков и зажигалок

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал законопроект депутатов городского Заксобрания, который разрешает кассирам в магазинах спрашивать документы покупателей при продаже энергетиков и зажигалок. Об этом 18 ноября сообщает в своем telegram-канале председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок.

    «Документ рассмотрим на одном из ближайших пленарных заседаний. Рассчитываем на поддержку коллег и принятие закона до конца года», — написал он.

    Законопроект внесли на рассмотрение Заксобрания в конце октября. Над инициативой работали депутаты Валерий Гарнец, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Последний пояснял, что, несмотря на действующий запрет продажи энергетиков и зажигалок детям и подросткам в городе, у продавцов пока нет права проверять у покупателей документы, подтверждающие возраст. При этом энергетики петербургским детям запрещено продавать еще с 2019 года, а зажигалки — с весны 2023 года.

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