Беглов поддержал законопроект, разрешающий продавцам спрашивать паспорт при покупке энергетиков и зажигалок

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал законопроект депутатов городского Заксобрания, который разрешает кассирам в магазинах спрашивать документы покупателей при продаже энергетиков и зажигалок. Об этом 18 ноября сообщает в своем telegram-канале председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок.



«Документ рассмотрим на одном из ближайших пленарных заседаний. Рассчитываем на поддержку коллег и принятие закона до конца года», — написал он.

Законопроект внесли на рассмотрение Заксобрания в конце октября. Над инициативой работали депутаты Валерий Гарнец, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Последний пояснял, что, несмотря на действующий запрет продажи энергетиков и зажигалок детям и подросткам в городе, у продавцов пока нет права проверять у покупателей документы, подтверждающие возраст. При этом энергетики петербургским детям запрещено продавать еще с 2019 года, а зажигалки — с весны 2023 года.