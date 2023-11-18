В кино покажут документалку про фигуристку Евгению Медведеву

23 ноября на экраны выходит картина «Медведева VS Медведева». В центре внимания — Евгения Медведева, одна из самых знаменитых фигуристок России. Медведева за свою карьеру стала двукратной чемпионкой мира и дважды серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. В фильме рассказывается о том, как она пришла к этим достижениям, о её семье и карьере с взлетами и падениями, о тяжелейших травмах, которые приходилось преодолевать, и о главной победе. Как говорит в картине сама Евгения Медведева, «я была не против кого-то, а против самой себя». Отсюда и название фильма.