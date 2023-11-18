На экраны выходит криминальная драма с Алексеем Серебряковым о расследовании смерти школьницы

23 ноября в кино — фильм «Белый список». По сюжету, весной 2015 года в маленький подмосковный городок направляются два сотрудника Следственного комитета: ветеран Коротков и молодой карьерист Лазарев. Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря СМИ узнала вся страна. На самом же деле от следователей требуется максимально затянуть дело, пока оно не забудется. Но расследование занимает годы и переворачивает жизни обоих следователей куда сильней, чем они ожидали.
Главные роли сыграли Алексей Серебряков («Левиафан», «Груз 200») и дебютант Владимир Аверьянов. Режиссер фильма — Алиса Хазанова, дочь сатирика Геннадия Хазанова. Её предыдущая и дебютная картина, сюрреалистическая драма «Осколки», была хорошо встречен отечественной критикой. Над сценарием «Белого списка» вместе с Хазановой работал Роман Волобуев («Последний министр», «Выжившие»).
18+
Матвей Пирогов