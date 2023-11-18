В кино покажут комедийный детектив с Саймоном Пеггом и Кристофером Ллойдом

23 ноября в российском кинопрокате стартует комедия «Нандор Фодор и говорящий мангуст». По сюжету, в тридцатых годах парапсихолог Нандор Фодор расследует странные события на острове Мэн. Дело в том, что семейство Ирвингов утверждает, что на их ферме поселился, ни много ни мало, говорящий мангуст, который называет себя Джефф. Вместе с коллегой Гарри Прайсом и ассистенткой Энн Фодор отправляется в глушь, где живут Ирвинги, и начинает искать таинственное существо. Но что бы он ни делал, увидеть Джеффа ему никак не удаётся. Зато он выясняет, что дочь Ирвингов, Вара — чревовещательница.
Сюжет основан на реальных событиях. Парапсихолог венгерского происхождения Нандор Фодор действительно пытался разобраться в истории с Джеффом, про которого тогда писали все газеты страны, но так и не смог прийти к окончательному выводу.
Фодора в фильме сыграл Саймон Пегг («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые»), Гарри Прайса — Кристофер Ллойд («Назад в будущее», «Мандалорец»), а голосом самого Джеффа выступил писатель-фантаст Нил Гейман.
Постановщиком и сценаристом картины стал Адам Сигал, известный по хоррору «Реинкарнация: Сбой системы».
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Матвей Пирогов