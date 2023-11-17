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    Прокуратура показала видео ограбления в Москве, где похитили 300 миллионов

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    Прокуратура Москвы вечером 17 ноября опубликовала видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен налет на перевозчиков денег на Пресненском Валу.

    Неизвестные подъехали на автомобиле к мужчинам, произвели несколько выстрелов в их сторону, открыто похитили крупную сумму денег, после чего скрылись.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    «Прокуратура Центрального административного округа контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ), а также установление лиц, причастных к совершению противоправных действий, и привлечение их к уголовной ответственности», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

    Напомним, «Фонтанка» писала, по предварительным данным, грабители похитили порядка 300 миллионов рублей. В первые минуты после нападения сообщалось об одном пострадавшем и о том, что нападавшие скрылись на автомашине Mercedes.

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