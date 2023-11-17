Дороги Петербурга «покраснели» к выходным. Перекресток Богатырского от коллапса спасает регулировщик

Вечером 17 ноября движение на дорогах Петербурга плотнее обычного: уже к половине шестого пробки доросли до 8 баллов. Обычно в это время в пятницу бывает 7 баллов, отмечают в аналитическом центре «Яндекс.Пробки».
Особенно плотно сейчас на дорогах в центре Петербурга. Садовая улица побагровела в обе стороны. Невский проспект наиболее плотно стоит от площади Восстания до Садовой. Набережная Фонтанки встала к Невскому, аналогичная ситуация на набережной канала Грибоедова и Большой Морской улице. Пользователи сервиса сообщают о перекрытиях на Невском между Адмиралтейским проспектом и Садовой улицей. Также плотное движение в районе Исаакиевского собора и вокруг площади Восстания.
Помимо этого, плотные заторы наблюдаются на Московском проспекте от «Фрунзенской» до Благодатной улицы, на Ивановской улице и Пискаревском проспекте. Напряженная ситуация на набережной Обводного канала у Балтийского вокзала. Автомобилисты сообщают, что на перекрестке с Митрофаньевским шоссе работает регулировщик. Также на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы к вечеру оказался обесточен светофор, пишет «Дорожный инспектор». Движение на месте регулирует сотрудник ДПС.
Автор: Дорожный инспектор.