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    Финляндия готова полностью закрыться от России

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    Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что правительство готово полностью закрыть восточную границу с Россией, если принятые ранее меры о закрытии четырех пунктов пропуска не дадут результат. Об этом она заявила в эфире A-studio. Ее цитируют финские СМИ.

    «Мы готовы к следующему шагу, который будет означать закрытие всей восточной границы и принятие заявление на предоставление убежища не на восточной границе», — сказала она. Пурра уверена, что у финских властей «не было другого выхода», министр назвала непростым решение о закрытии пунктов пропуска, однако отметила, что власти защищают суверенитет Финляндии и ее границы.

    Министр обороны Антти Хяккянен тоже заявил, что закрытие пунктов пропуска – вынужденная мера, вызванная «действиями российских властей».

    «Действия российской стороны приводят к тому, что многие обычные граждане, у которых два паспорта, и другие будут страдать [от этого решения] в повседневной жизни. Мы не хотели принимать такие решения, чтобы они причиняли неудобства [людям], но мы противостоим угрозе безопасности», – подчеркнул министр обороны.

    Напомним, с 00:00 18 ноября будут закрыты пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Пока ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. В Кремле с сожалением отнеслись к тому, что власти Финляндии «сознательно дистанцируются» от прежних отношений с Россией. А в МИДе РФ все обвинения Финляндии в адрес России назвали беспочвенными.

    Подробнее о том, как теперь можно попасть из России в Финляндию и наоборот, читайте в материале «Фонтанки».

    Ранее стало известно, что Финская авиакомпания FinnAir не разрешает россиянам вернуть деньги за билеты, которые пропадут из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Россией.

    Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией, объявил 16 ноября премьер-министр Петтери Орпо. Будут закрыты пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». «На этих четырех пунктах пропуска будет невозможно пересечение границы», — пояснила министр внутренних дел Мари Рантанен.

    Правительство Финляндии также сосредоточит прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на пограничных переходах «Салла» и «Вартиус». Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

    Причиной такого решения стали десятки беженцев на велосипедах, которые устремились в Суоми без документов для въезда. Подробнее о том, что означают ограничения и как они будут работать, читайте в материале «Фонтанки».

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