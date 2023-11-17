Финляндия готова полностью закрыться от России

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что правительство готово полностью закрыть восточную границу с Россией, если принятые ранее меры о закрытии четырех пунктов пропуска не дадут результат. Об этом она заявила в эфире A-studio. Ее цитируют финские СМИ.



«Мы готовы к следующему шагу, который будет означать закрытие всей восточной границы и принятие заявление на предоставление убежища не на восточной границе», — сказала она. Пурра уверена, что у финских властей «не было другого выхода», министр назвала непростым решение о закрытии пунктов пропуска, однако отметила, что власти защищают суверенитет Финляндии и ее границы.