FinnAir отказалась вернуть деньги за билеты, которые пропадут из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Россией

Финская авиакомпания FinnAir не разрешает россиянам вернуть деньги за билеты, которые пропадут из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом «Фонтанке» 17 ноября рассказала читательница Екатерина, поделившаяся перепиской со службой поддержки перевозчика.
Девушка ранее купила невозвратный билет до Хельсинки, планируя затем поехать в Россию на автобусе, но после решения властей Финляндии о закрытии пунктов пропуска перелет в столицу Финляндии потерял смысл. Она попросила рассмотреть ситуацию как форс-мажор, однако сотрудник финской компании сообщил, что пока от руководства не поступало распоряжений рассматривать ситуацию как исключительную. «Пока авиакомпания не объявит, что мы можем делать исключения в этой ситуации, я не могу возместить этот билет», — сообщил он. Пока пассажирке предложили запросить компенсацию через форму на сайте.
Автобусные перевозчики пока тоже не возвращают деньги за билеты, но некоторые предлагают обменять их на поездку до или из Таллина либо получить промокод на другую поездку.
16 ноября правительство Финляндии приняло решение о закрытии ближайших к Петербургу пунктов пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Пересечение границы через них будет невозможно до 18 февраля. Однако открытыми пока остаются два в Карелии: «Вартиус — Люття» и «Куусамо — Суоперя» и два перехода оставили в Мурманской области: «Салла» и «Райа-Йоосеппи» — «Лотта».