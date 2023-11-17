FinnAir отказалась вернуть деньги за билеты, которые пропадут из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Россией

Финская авиакомпания FinnAir не разрешает россиянам вернуть деньги за билеты, которые пропадут из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом «Фонтанке» 17 ноября рассказала читательница Екатерина, поделившаяся перепиской со службой поддержки перевозчика.



Девушка ранее купила невозвратный билет до Хельсинки, планируя затем поехать в Россию на автобусе, но после решения властей Финляндии о закрытии пунктов пропуска перелет в столицу Финляндии потерял смысл. Она попросила рассмотреть ситуацию как форс-мажор, однако сотрудник финской компании сообщил, что пока от руководства не поступало распоряжений рассматривать ситуацию как исключительную. «Пока авиакомпания не объявит, что мы можем делать исключения в этой ситуации, я не могу возместить этот билет», — сообщил он. Пока пассажирке предложили запросить компенсацию через форму на сайте.