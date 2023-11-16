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    Туда не надо. У Володарского моста можно хорошо постоять в пробке

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    1 комментарий

    Ничего хорошего не ждет водителей на левом берегу Невы у Володарского моста через главную реку Петербурга. Читатели «Фонтанки» сообщают об основательном транспортном заторе на подъезде к переправе. Что им не показалось — следует из видео, которое они прислали в редакцию.

    читатель «Фонтанки» Виталий

    Очень плотно сейчас на дорогах в окрестностях метро «Ломоносовская». Стоят Ивановская улица, улица Бабушкина, улица Полярников.

    Фото: Яндекс.Карты
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    Непосредственно у моста, по данным сервиса Яндекс-Навигатор, на момент публикации зафиксировано два ДТП.

    Фото: Яндекс.Карты

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