Туда не надо. У Володарского моста можно хорошо постоять в пробке

Ничего хорошего не ждет водителей на левом берегу Невы у Володарского моста через главную реку Петербурга. Читатели «Фонтанки» сообщают об основательном транспортном заторе на подъезде к переправе. Что им не показалось — следует из видео, которое они прислали в редакцию.
читатель «Фонтанки» Виталий
Очень плотно сейчас на дорогах в окрестностях метро «Ломоносовская». Стоят Ивановская улица, улица Бабушкина, улица Полярников.
Непосредственно у моста, по данным сервиса Яндекс-Навигатор, на момент публикации зафиксировано два ДТП.