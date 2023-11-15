Генеральная прокуратура проверила правила Wildberries и добилась их улучшения

Генеральная прокуратура проверила Wildberries и нашла нарушения прав потребителей. Например, покупатели должны были проверять качество товара при получении, а если они отказывались от товара ненадлежащего качества, то маркетплейс мог забрать у них деньги за доставку. Сейчас правила уточнили, сообщает 15 ноября надзорное ведомство.

По результатам проверки Wildberries изменила свои правила. Теперь покупатели могут:

не проверять качество товара при получении;



отказаться от товара в течение 14 дней, даже если он технически сложный. При этом датой возврата продукции определен момент отказа от нее;