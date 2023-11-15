Генеральная прокуратура проверила правила Wildberries и добилась их улучшения

Генеральная прокуратура проверила Wildberries и нашла нарушения прав потребителей. Например, покупатели должны были проверять качество товара при получении, а если они отказывались от товара ненадлежащего качества, то маркетплейс мог забрать у них деньги за доставку. Сейчас правила уточнили, сообщает 15 ноября надзорное ведомство.
По результатам проверки Wildberries изменила свои правила. Теперь покупатели могут:
- не проверять качество товара при получении;
- отказаться от товара в течение 14 дней, даже если он технически сложный. При этом датой возврата продукции определен момент отказа от нее;
- отменить заказ через личный кабинет Wildberries.
Если покупатель отказывается от товара, то маркетплейс может забрать у него деньги за доставку только в некоторых случаях, например, если товар был слишком большой или хрупкий, а транспортировка продукции велась на «значительных расстояниях». Также компенсировать расходы могут в случае, если у покупателя низкая доля выкупа, либо товар часто подменяют недобросовестные клиенты в пунктах выдачи.
В момент оформления заказа покупатель будет предварительно проинформирован о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом ему товара.
Ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова была организована проверка Wildberries из-за введенной комиссии за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также из-за списания средств за возврат товаров. В надзорных мероприятиях участвовали Роспотребнадзор и Банк России.