Школьников будут учить применению беспилотников и общевойсковому бою на обновленном курсе ОБЖ

Минпросвещения России опубликовало 15 ноября проект приказа, согласно которому в новый школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) будет включена информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотников.
В требованиях к результатам освоения базового курса по ОБЗР указано, что ученики должны будут знать:
- основные принципы общевойскового боя;
- возможности применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способы боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Основы безопасности и защита Родины» — это обновленный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Его планируют ввести в школах уже с 1 сентября 2024 года. Вместе с новым названием школьников разрешили привлекать к общественно-полезному труду. Например, к высадке деревьев и цветов, уборке школьной территории, оформлении класса, помощи в библиотеке или музее.