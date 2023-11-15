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    Школьников будут учить применению беспилотников и общевойсковому бою на обновленном курсе ОБЖ

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    Минпросвещения России опубликовало 15 ноября проект приказа, согласно которому в новый школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) будет включена информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотников.

    В требованиях к результатам освоения базового курса по ОБЗР указано, что ученики должны будут знать:

    • основные принципы общевойскового боя;
    • возможности применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способы боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    «Основы безопасности и защита Родины» — это обновленный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Его планируют ввести в школах уже с 1 сентября 2024 года. Вместе с новым названием школьников разрешили привлекать к общественно-полезному труду. Например, к высадке деревьев и цветов, уборке школьной территории, оформлении класса, помощи в библиотеке или музее.

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    Основы безопасности и защиты РодиныОБЖПроектБПЛА
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