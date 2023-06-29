Защищать Родину в школах будут учить уже с 2024 года

Предмет «Основа безопасности и защита Родины», который заменит ОБЖ, планируют ввести в школах России с 1 сентября 2024 года. Об этом 29 июня пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анну Тимофееву.



По её словам, созданием новой учебной программы будет заниматься специальная рабочая группа, куда войдут в том числе представители Минобороны. «Мы понимаем, что должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания», — заявила Тимофеева на круглом столе в Госдуме, который был посвящен теме «ОБЖ и НВП в школьной программе». Параллельно будет идти работа и над новым учебником.

