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    Защищать Родину в школах будут учить уже с 2024 года

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    Предмет «Основа безопасности и защита Родины», который заменит ОБЖ, планируют ввести в школах России с 1 сентября 2024 года. Об этом 29 июня пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анну Тимофееву.

    По её словам, созданием новой учебной программы будет заниматься специальная рабочая группа, куда войдут в том числе представители Минобороны. «Мы понимаем, что должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания», — заявила Тимофеева на круглом столе в Госдуме, который был посвящен теме «ОБЖ и НВП в школьной программе». Параллельно будет идти работа и над новым учебником.

    На этой же встрече рассказали о пятидневном курсе начальной военной подготовки для старшеклассников, сообщает ТАСС. Его разрабатывали Минобороны и Минпросвещения. Предполагается, что в рамках курса подростки пройдут подготовку на уровне военнослужащего мотострелковых войск. В числе дисциплин — тактическая медицина и управление беспилотниками.

    По словам эксперта Главного военно-политического управления Минобороны России Михаила Бородина, такая программа предназначена в первую очередь для учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

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