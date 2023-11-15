Марш нелегалов. Финские пограничники жалуются на рекордное число просителей убежища, которые приходят через Россию

Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии рапортует о рекорде. За 14 ноября полсотни граждан третьих стран — Сирии, Сомали, Ирака, Йемена — прибыли в Финляндию через Россию и запросили у финнов убежище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление финских пограничников.
«С 00.00 до 21.00 14 ноября прибыло 50 просителей убежища», — цитирует агентство сообщение пограничников Суоми. В 2023 году это суточный рекорд.
Напомним, рост числа просителей убежища, которые приходят к финнам через Россию, в Суоми считают большой проблемой. Некоторые политики называют это «формой давления» РФ на Финляндию.
«Фонтанка» писала, что МВД Финляндии в ближайшее время предложит правительству вариант закрытия пунктов пересечения границы с Россией, об этом заявила 14 ноября министр внутренних дел Суоми Мари Рантанен.
Руководитель центра анализа ситуаций и рисков финской Пограничной службы Микко Лехмус рассказал СМИ, что если с начала года на границу прибывали в основном россияне и украинцы, то начиная с лета поехали люди с Ближнего Востока и Африки, без необходимых документов.
Финны считают, что явление носит явно организованный характер. Прибывшие якобы поведали пограничникам, что получили информацию о возможности проезда и помощь, когда отправились издалека и прошли перед прибытием на границу множество этапов.
За всю прошлую неделю на восточную границу Финляндии прибыл 71 проситель убежища. Только за 13 ноября — еще 39. И 50 — за 14 ноября. Все без проездных документов в Евросоюз. Раньше таких людей не пропускали со стороны России, сейчас они доезжают до Финляндии. По словам чиновников Суоми, переговоры с российской стороной результата не дали.