Марш нелегалов. Финские пограничники жалуются на рекордное число просителей убежища, которые приходят через Россию

Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии рапортует о рекорде. За 14 ноября полсотни граждан третьих стран — Сирии, Сомали, Ирака, Йемена — прибыли в Финляндию через Россию и запросили у финнов убежище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление финских пограничников.



«С 00.00 до 21.00 14 ноября прибыло 50 просителей убежища», — цитирует агентство сообщение пограничников Суоми. В 2023 году это суточный рекорд.



Напомним, рост числа просителей убежища, которые приходят к финнам через Россию, в Суоми считают большой проблемой. Некоторые политики называют это «формой давления» РФ на Финляндию.

