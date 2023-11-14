Жителя Тольятти приговорили к шести годам за порчу плакатов с изображением участников спецоперации

В Тольятти Автозаводской суд осудил 46-летнего местного жителя, обвиняемого в порче плакатов с изображением участников спецоперации. Мужчине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Как установило следствие, мужчина в 2022 году неоднократно портил плакаты с изображением российских военных, участвующих в боевых действиях в зоне спецоперации. «Установлено также, что в указанную преступную деятельность фигурант вовлек своего несовершеннолетнего сына», — добавили в ведомстве.