Петербуржец получил 7 лет колонии за три удара в спину на проспекте Маршала Блюхера

Житель Красногвардейского района Петербурга получил срок в колонии и долг в 5 миллионов рублей за убийство прохожего. Он настаивает, что собой не управлял.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 13 ноября виновным в умышленном причинении смерти признан Алексей Волков. Июльской ночью 2022 года у него случился жаркий спор с незнакомцем на проспекте Маршала Блюхера, 59, неподалёку от собственного дома.

При себе у Волкова оказался нож, и он его активно использовал. Согласно материалам дела, мужчина приложил оппонента рукояткой по голове, придушил, а после трижды ударил лезвием в спину.