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    Петербуржец получил 7 лет колонии за три удара в спину на проспекте Маршала Блюхера

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    Житель Красногвардейского района Петербурга получил срок в колонии и долг в 5 миллионов рублей за убийство прохожего. Он настаивает, что собой не управлял.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 13 ноября виновным в умышленном причинении смерти признан Алексей Волков. Июльской ночью 2022 года у него случился жаркий спор с незнакомцем на проспекте Маршала Блюхера, 59, неподалёку от собственного дома.

    При себе у Волкова оказался нож, и он его активно использовал. Согласно материалам дела, мужчина приложил оппонента рукояткой по голове, придушил, а после трижды ударил лезвием в спину.

    Скорую для пострадавшего вызвал прохожий, но до больницы его не довезли. Мужчина умер в карете от потери крови.

    «Волков факт совершения убийства не отрицал, но полагал, что он находился в состоянии аффекта», — уточнили в пресс-службе судов.

    Красногвардейский суд приговорил фигуранта к 7 годам в колонии строгого режима и взыскал 5 миллионов рублей в пользу матери погибшего.

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