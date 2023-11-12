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    Во Франции более 100 тысяч человек вышли на марш против антисемитизма

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    Без флагов, но массово прошло шествие против антисемитизма во Франции. Согласно данным МВД, в нем приняли участие 182 тысячи человек.

    Самым массовым шествие 12 ноября оказалось в Париже, передает Le Parisien. На улицы столицы вышли 105 000 человек. Стартовали участники на бульваре Инвалидов.

    Марши против антисемитизма прошли во Франции по призыву главы Сената Жерара Ларше и спикера Национального собрания Яэль Браун-Пиве. Участников попросили прийти без флагов. Главным лозунгом акции стал «За республику, против антисемитизма».

    По данным французских СМИ, в марше участвовали премьер-министр Франции Элизабет Борн и бывшие президенты республики Франсуа Олланд и Николя Саркози.

    «Никаких заметных инцидентов не зафиксировано», — цитирует Le Monde представителей французской полиции.

    Напомним, что после обострения палестино-израильского конфликта по всему миру прокатились акции протеста в поддержку Палестины. На улицы тогда выходили тысячи людей.

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