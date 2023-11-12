Во Франции более 100 тысяч человек вышли на марш против антисемитизма

Без флагов, но массово прошло шествие против антисемитизма во Франции. Согласно данным МВД, в нем приняли участие 182 тысячи человек.



Самым массовым шествие 12 ноября оказалось в Париже, передает Le Parisien. На улицы столицы вышли 105 000 человек. Стартовали участники на бульваре Инвалидов.



Марши против антисемитизма прошли во Франции по призыву главы Сената Жерара Ларше и спикера Национального собрания Яэль Браун-Пиве. Участников попросили прийти без флагов. Главным лозунгом акции стал «За республику, против антисемитизма».



По данным французских СМИ, в марше участвовали премьер-министр Франции Элизабет Борн и бывшие президенты республики Франсуа Олланд и Николя Саркози.

