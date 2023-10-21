По всей Европе прошли акции в поддержку Палестины. Тысячи людей вышли на улицы в Лондоне, Вене, Риме, Варшаве

В ряде европейских городов 21 октября прошли акции в поддержку Палестины. Крупнейшая состоялась в Лондоне, где не менее 100 тысяч человек вышли на улицы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные полиции столицы Великобритании. Шествие прошло от Мраморной арки в Гайд-парке до Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра, отмечает The Independent.

На митинг в центре Рима собрались около тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции. Люди принесли на площадь Витторио палестинские, сирийские и ливанские флаги, а также плакат с требованием прекратить военные действия Израиля в отношении сектора Газа. Организаторами акции выступили молодёжные организации левого толка, студенческие движения и диаспоры выходцев из арабских стран.

В Вене в митинге в поддержку Палестины участвовали сотни людей. Акция прошла возле Дома Европейского союза в центре города, передает РИА Новости. Многие держали в руках палестинские флаги и плакаты с требованием освободить Газу. Некоторые демонстранты держали транспаранты с лозунгами «Израиль убивает, Европа помогает».



Пропалестинский марш под лозунгом «Стоп резне в секторе Газа» состоялся в Варшаве. По данным РИА, сотни человек собрались на площади Шарля де Голля и двинулись маршем по улице Новый Свят.

