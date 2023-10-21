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    По всей Европе прошли акции в поддержку Палестины. Тысячи людей вышли на улицы в Лондоне, Вене, Риме, Варшаве

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    14 комментариев

    В ряде европейских городов 21 октября прошли акции в поддержку Палестины. Крупнейшая состоялась в Лондоне, где не менее 100 тысяч человек вышли на улицы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные полиции столицы Великобритании. Шествие прошло от Мраморной арки в Гайд-парке до Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра, отмечает The Independent.

    Автор:
    The Independent     / YouTube

    Главным требованием демонстрантов стало немедленное прекращение огня в секторе Газа. Акция прошла без существенных происшествий.

    На митинг в центре Рима собрались около тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции. Люди принесли на площадь Витторио палестинские, сирийские и ливанские флаги, а также плакат с требованием прекратить военные действия Израиля в отношении сектора Газа. Организаторами акции выступили молодёжные организации левого толка, студенческие движения и диаспоры выходцев из арабских стран.

    В Вене в митинге в поддержку Палестины участвовали сотни людей. Акция прошла возле Дома Европейского союза в центре города, передает РИА Новости. Многие держали в руках палестинские флаги и плакаты с требованием освободить Газу. Некоторые демонстранты держали транспаранты с лозунгами «Израиль убивает, Европа помогает».

    Пропалестинский марш под лозунгом «Стоп резне в секторе Газа» состоялся в Варшаве. По данным РИА, сотни человек собрались на площади Шарля де Голля и двинулись маршем по улице Новый Свят.

    В Сиднее (Австралия) к маршу и митингу в поддержку палестинского народа и государства присоединились около 15 тысяч человек, передает ТАСС.

    Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября. К 21 октября число палестинцев, погибших в результате израильских атак, превысило 4,3 тысячи, среди них около 1,8 тысячи детей. В результате обострения конфликта погибли 22 журналиста. ЦАХАЛ заявил, что армия Израиля продолжает готовиться к следующему этапу боевых действий в Газе, включая наземные операции.

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    Комментарии 14

    Гость21 Окт 2023 в 19:13
    тысячи-это не миллионы.И даже если бы миллионы были то ничего это не значило бы. "Общественное мнение - заведомо ложное мнение, так как большинство людей, к сожалению, полные иди0ты' Эдгар Аллан По. Бернард Шоу оценил это большинство в 95 %
    +1−0
    Гость21 Окт 2023 в 19:11
    Странно что до сих пор только протестуют, а не воюют на стороне Палестины.
    +1−0
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