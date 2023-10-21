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    Из-за палестино-израильского конфликта погибли 22 журналиста

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    5 комментариев

    В результате обострения конфликта Израиля и ХАМАС погибли 22 журналиста: 18 палестинцев, трое израильтян и один ливанец. Восемь сотрудников СМИ получили ранения, трое числятся пропавшими без вести или помещенными под стражу. Об этом сообщил 20 октября Комитет защиты журналистов (CPJ). В публикации приводятся имена погибших и раненых.

    «По состоянию на 20 октября, по меньшей мере 22 журналиста были среди более чем 4000 погибших с обеих сторон с начала войны 7 октября, причем сотни человек погибли в результате взрыва в больнице во вторник в секторе Газа», — отмечается в сообщении.

    В секторе Газа журналисты «подвергаются особенно высоким рискам, пытаясь освещать конфликт» в условиях разрушительных авиаударов, нарушений связи и электроэнергии.

    «Продолжающиеся нападения, аресты, угрозы и цензура», — подчёркивается в сообщении CPJ.

    Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября. Общее число погибших с обеих сторон превысило 4 тысячи человек.

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    Комментарии 5

    Гость21 Окт 2023 в 13:29
    И санкций против Израиля нет никаких. Тройные стандарты
    +0−1
    Гость21 Окт 2023 в 12:25
    Слава Израилю! Героям Слава!
    +0−1
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