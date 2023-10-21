Из-за палестино-израильского конфликта погибли 22 журналиста

В результате обострения конфликта Израиля и ХАМАС погибли 22 журналиста: 18 палестинцев, трое израильтян и один ливанец. Восемь сотрудников СМИ получили ранения, трое числятся пропавшими без вести или помещенными под стражу. Об этом сообщил 20 октября Комитет защиты журналистов (CPJ). В публикации приводятся имена погибших и раненых.



«По состоянию на 20 октября, по меньшей мере 22 журналиста были среди более чем 4000 погибших с обеих сторон с начала войны 7 октября, причем сотни человек погибли в результате взрыва в больнице во вторник в секторе Газа», — отмечается в сообщении.

