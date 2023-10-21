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    Число жертв израильских атак в Газе превысило 4,3 тысячи человек

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    12 комментариев

    Число палестинцев, погибших в результате израильских атак с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября, превысило 4,3 тысячи. Такие данные приводит в своем телеграм-канале Минздрав Палестины.

    «4385 убитых, в том числе 1756 детей, и 13 561 раненый», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

    ЦАХАЛ заявил, что армия Израиля продолжает готовиться к следующему этапу боевых действий в Газе, включая наземные операции.

    Ранее стало известно, что Египет разрешил провоз гуманитарной помощи для сектора Газа через свою территорию. Первые грузовики уже начали проезжать через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщил телеканал Al Arabiya. Через тот же КПП иностранные граждане смогут покинуть территорию анклава в ближайшее время, отмечает Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Сегодня в Каире стартовал саммит по палестинской проблеме. В нем принимают участие более 30 государств и ряд международных и региональных организаций. По данным Bloomberg, параллельно США начали обсуждать с Израилем будущее сектора Газа после свержения режима ХАМАС, включая появление временного правительства.

    По данным армии Израиля, в заложниках ХАМАС находится 210 человек, но эта цифра не окончательная. Ранее в ХАМАС сообщали, что готовы освободить захваченных на юге Израиля заложников при условии, если из израильских тюрем будут выпущены 6 тысяч палестинцев. Израильские силовики, в свою очередь, арестовали более 1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на НПО «Комитет по делам палестинских заключенных».

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    Комментарии 12

    Гость21 Окт 2023 в 16:49
    "... И молчат небеса
    И безмолвствует дух
    И хранит тайны поле вселенной ..."
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 16:10
    Был хайп про ракету по больнице. 800 убитых, позже 300, сейчас уже и не 300. Сама и ракета выпущена с Газы, сотни видео.
    +2−1
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