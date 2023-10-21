Число жертв израильских атак в Газе превысило 4,3 тысячи человек

Число палестинцев, погибших в результате израильских атак с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября, превысило 4,3 тысячи. Такие данные приводит в своем телеграм-канале Минздрав Палестины.
«4385 убитых, в том числе 1756 детей, и 13 561 раненый», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
ЦАХАЛ заявил, что армия Израиля продолжает готовиться к следующему этапу боевых действий в Газе, включая наземные операции.
Ранее стало известно, что Египет разрешил провоз гуманитарной помощи для сектора Газа через свою территорию. Первые грузовики уже начали проезжать через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщил телеканал Al Arabiya. Через тот же КПП иностранные граждане смогут покинуть территорию анклава в ближайшее время, отмечает Al Arabiya со ссылкой на источники.
Сегодня в Каире стартовал саммит по палестинской проблеме. В нем принимают участие более 30 государств и ряд международных и региональных организаций. По данным Bloomberg, параллельно США начали обсуждать с Израилем будущее сектора Газа после свержения режима ХАМАС, включая появление временного правительства.
По данным армии Израиля, в заложниках ХАМАС находится 210 человек, но эта цифра не окончательная. Ранее в ХАМАС сообщали, что готовы освободить захваченных на юге Израиля заложников при условии, если из израильских тюрем будут выпущены 6 тысяч палестинцев. Израильские силовики, в свою очередь, арестовали более 1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на НПО «Комитет по делам палестинских заключенных».