Нечто похожее на жертвоприношение нашли в Сосновке. Местные теряются в догадках

Петербуржцы обнаружили в парке Сосновка в Выборгском районе загадку с мистическим колоритом.

Найденный петербурженкой Юлией рано утром во время пробежки на перекрестке двух тропинок набор состоял из таких предметов: водка, красное вино, хлеб, деньги, сигареты, конфеты, зерна кофе, мед и сырая куриная печень. В центре что-то сожженное, вроде фотографии.

«Это жертвоприношение», — предположили опытные местные. Остается только понять, какому богу и по какому поводу.

В-общем, местные теряются в догадках. Пишите в комментариях Ваши версии — что попало на фото?

