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    Нечто похожее на жертвоприношение нашли в Сосновке. Местные теряются в догадках

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    31 комментарий

    Петербуржцы обнаружили в парке Сосновка в Выборгском районе загадку с мистическим колоритом.

    Найденный петербурженкой Юлией рано утром во время пробежки на перекрестке двух тропинок набор состоял из таких предметов: водка, красное вино, хлеб, деньги, сигареты, конфеты, зерна кофе, мед и сырая куриная печень. В центре что-то сожженное, вроде фотографии.

    «Это жертвоприношение», — предположили опытные местные. Остается только понять, какому богу и по какому поводу.

    В-общем, местные теряются в догадках. Пишите в комментариях Ваши версии — что попало на фото?

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    Парк «Сосновка» — крупнейший на территории Петербурга, занимает 302 га. Он является излюбленным местом для прогулок жителей окрестных жилых кварталов. Большая его часть отлично облагорожена, но часть представляет собой заболоченную местность, довольно глухую.

    Периодически в «Сосновке» происходят очень странные вещи. То петербуржец расскажет, что поймал в одном из прудов экзотическую рыбу. То таинственно тонет мужчина. То найдут пустой гроб. Особый колорит еще недавно добавляли корейские идолы и мемориальное кладбище.

    Фото: читатель «Фонтанки» Юлия
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    Как вы думаете, это реальное жертвоприношение или чья-то дурацкая шутка?

    Фото: читатель «Фонтанки» Юлия

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    Комментарии 31

    Гость12 Ноя 2023 в 22:24
    Череватый наследил
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