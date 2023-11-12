Минцифры: блокировки затронут не все VPN-сервисы

Блокировки VPN-сервисов затронут лишь те из них, которые будут определены как угроза безопасности для функционирования интернета. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минцифры фракции «Новые люди».



Решение будет принимать экспертная комиссия, следует из ответа на обращение депутатов Госдумы.



«… Может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в ответе ведомства.



Отмечается, что ответ пришел после обращения члена фракции, первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Ткачева. Он выражал обеспокоенность тем, что заблокированными окажутся все VPN-сервисы. По мнению парламентария, с одной стороны, это соответствует действующему российскому законодательству. С другой — мера «фактически поддерживает санкционное давление на россиян». Ткачев заявлял, что VPN жителям страны необходим в том числе для того, чтобы продолжать пользоваться бытовой техникой, поставленной из других стран.

