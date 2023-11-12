    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, вос

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.05eur98.32

    Минцифры: блокировки затронут не все VPN-сервисы

    3994
    38 комментариев

    Блокировки VPN-сервисов затронут лишь те из них, которые будут определены как угроза безопасности для функционирования интернета. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минцифры фракции «Новые люди».

    Решение будет принимать экспертная комиссия, следует из ответа на обращение депутатов Госдумы.

    «… Может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в ответе ведомства.

    Отмечается, что ответ пришел после обращения члена фракции, первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Ткачева. Он выражал обеспокоенность тем, что заблокированными окажутся все VPN-сервисы. По мнению парламентария, с одной стороны, это соответствует действующему российскому законодательству. С другой — мера «фактически поддерживает санкционное давление на россиян». Ткачев заявлял, что VPN жителям страны необходим в том числе для того, чтобы продолжать пользоваться бытовой техникой, поставленной из других стран.

    В пятницу, 10 ноября, заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин обратился к Роскомнадзору с просьбой заблокировать 51 VPN-сервис. По мнению сенатора, они нарушают законодательство России. В частности, позволяют пользоваться запрещенными социальными сетями.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    VPNМинцифры
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ27
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 38

    Гость12 Ноя 2023 в 12:36
    Идиоты. Запретите всё.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    38
    close