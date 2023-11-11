Дубль Воробьева помог СКА обыграть «Нефтехимик»

В пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Встреча проходила в Петербурге 11 ноября. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:2 (3:0, 1:2, 0:0).



Голы забили Борна Рендулич (16 минута), Михаил Воробьев (17 и 20), Александр Никишин (22). У «Нефтехимика» отличились Владимир Брюквин (32) и Наиль Якупов (37).