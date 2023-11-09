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    Шаляпин-кентавр и Шапяпин-Мефистофель. В Петропавловской крепости открылась выставка эскизов памятника певцу

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    Фото: Музыкальный театр им. Ф. Шаляпина
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    В Петропавловской крепости 9 ноября открылась выставка эскизных конкурсных проектов памятника Федору Шаляпину, сообщает пресс-служба комитета по градостроительству. Проект-победитель планируется объявить 10 ноября.

    Выставка проходит в атриуме Комендантского дома 9–11 ноября, экспозиция открыта до 18:00. Всего было представлено 600 работ. Среди них есть как классические композиции в виде стоящего и сидящего певца, так и Шаляпин в образе Мефистофеля и кентавра, а также композиции с собакой — французским бульдогом певца.

    Выставка открылась в честь 150-летия со дня рождения певца. В пятницу, 10 ноября, комитет подведет итоги конкурса. Памятник планируется установить в Александровском парке, около Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина.

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    Напомним, скоро на фасад дома Лишневского также должен вернуться горельеф с Мефистофелем, по одной из версий, прообразом послужил Федор Шаляпин в этой роли. «Фонтанка» подробно рассказывала, как проходят восстановительные работы с помощью 3D-технологий.

    Фото: Музыкальный театр им. Ф. Шаляпина

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