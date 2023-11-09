Мотоциклист из Петербурга отделался принудительными работами за пьяное вождение

Суд признал виновным 27-летнего жителя Выборгского района Санкт-Петербурга за то, что тот рассекал по дорогам Северной столицы в нетрезвом виде. Мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное деяние, что подпадает под статью 264.1 УК РФ, сообщает 9 ноября telegram-канал прокуратуры Петербурга.

Установлено, что ночью 18 июня 2023 года петербуржец в состоянии алкогольного опьянения управлял мотоциклом «Хонда». Сотрудники полиции остановили его на Северном проспекте. При наличии явных признаков опьянения мужчину отстранили от управления транспортным средством и задержали.