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    Мотоциклист из Петербурга отделался принудительными работами за пьяное вождение

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    Суд признал виновным 27-летнего жителя Выборгского района Санкт-Петербурга за то, что тот рассекал по дорогам Северной столицы в нетрезвом виде. Мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное деяние, что подпадает под статью 264.1 УК РФ, сообщает 9 ноября telegram-канал прокуратуры Петербурга.

    Установлено, что ночью 18 июня 2023 года петербуржец в состоянии алкогольного опьянения управлял мотоциклом «Хонда». Сотрудники полиции остановили его на Северном проспекте. При наличии явных признаков опьянения мужчину отстранили от управления транспортным средством и задержали.

    Проверка данных показала, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние.

    С учетом позиции гособвинителя суд назначил задержанному наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев 10 дней с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года. Однако в соответствии со статьей 53.1 УК РФ лишение свободы заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием в доход государства 5% от зарплаты.

    Мотоцикл был конфискован в доход государства.

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