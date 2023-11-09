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    Подозрительный трактор попался на КАД. Оказалось, что его увели у жилкомсервиса

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    Петербургская полиция разбирается с кражей автотранспорта в Приморском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 9 ноября.

    Подозрительный трактор заметил очевидец ночью 5 ноября на 133-м километре КАД — на дамбе. Он сообщил об этом в службу «112», и инспекторы ГИБДД ОМВД по Кронштадтскому району выехали на место и остановили этот трактор. За рулём оказался 23-летний житель Приморского района, официально нигде не работающий. Через несколько часов сотрудник ООО «Жилкомсервис № 2 Приморского района» подал в полицию заявление об угоне трактора.

    8 ноября было возбуждено уголовное дело о краже. Мужчину, который управлял трактором, задержали на основании статьи 91 УПК РФ и поместили в ИВС. Машину вернули жилкомсервису.

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