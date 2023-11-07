Расслабьтесь, вас надули. Мошенники оставили петербурженку без миллионов, «Шевроле» и огорошили честностью

Телефонные проходимцы обманули девушку из Фрунзенского района Петербурга, трижды повторили успех, а потом сами раскрыли ей глаза.



Как стало известно «Фонтанке», 7 ноября за помощью в полицию обратилась очень юная по сравнению с другими потерпевшими жертва мошенников. 25-летняя жительница Купчино заявила, что чуть менее чем за две недели лишилась автомобиля, денег и обросла кредитами. Всего примерно на 3 миллиона рублей.

Финансовые беды начались со звонка якобы от куратора экономической безопасности ФСБ 30 октября. Он начал с тяжёлой артиллерии: девушка будто бы попала в список спонсоров терроризма, счета скомпрометированы. Дальше сгладил безрадостную картину и, намекнув на вину сотрудников банка, связал с надёжным человеком из ЦБ.