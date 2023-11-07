    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    751мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.42eur98.79

    Расслабьтесь, вас надули. Мошенники оставили петербурженку без миллионов, «Шевроле» и огорошили честностью

    3890
    11 комментариев

    Телефонные проходимцы обманули девушку из Фрунзенского района Петербурга, трижды повторили успех, а потом сами раскрыли ей глаза.

    Как стало известно «Фонтанке», 7 ноября за помощью в полицию обратилась очень юная по сравнению с другими потерпевшими жертва мошенников. 25-летняя жительница Купчино заявила, что чуть менее чем за две недели лишилась автомобиля, денег и обросла кредитами. Всего примерно на 3 миллиона рублей.

    Финансовые беды начались со звонка якобы от куратора экономической безопасности ФСБ 30 октября. Он начал с тяжёлой артиллерии: девушка будто бы попала в список спонсоров терроризма, счета скомпрометированы. Дальше сгладил безрадостную картину и, намекнув на вину сотрудников банка, связал с надёжным человеком из ЦБ.

    Дальнейшая беседа свелась к кредитам, которые вот-вот возьмут. Итогом стал миллион, который петербурженка перевела неизвестно кому. В покое её не оставили и разыгрывали аудиоспектакль ещё трижды. Получили ещё один кредит, деньги от продажи «Шевроле Авео» и 300 тысяч рублей сверху. Машина по легенде стала залогом в финансовых операциях неких аферистов и ушла бы с молотка, если бы владелица не опередила.

    Деньги от её продажи, похоже, обещали вернуть. По словам девушки, не дождавшись, она перезвонила по одному из номеров собеседников, чтобы поторопить, и даже получила ответ. Обманувшие её не стали больше держать интригу и заявили: мол, мошенники, больше нас не беспокойте.

    «Фонтанка» писала о ноу-хау, придуманном в Петербурге полицейским следствием как раз для тех, кто поверил в байки и влез в кредиты.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мошенники
    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close