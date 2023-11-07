Расслабьтесь, вас надули. Мошенники оставили петербурженку без миллионов, «Шевроле» и огорошили честностью

Телефонные проходимцы обманули девушку из Фрунзенского района Петербурга, трижды повторили успех, а потом сами раскрыли ей глаза.
Как стало известно «Фонтанке», 7 ноября за помощью в полицию обратилась очень юная по сравнению с другими потерпевшими жертва мошенников. 25-летняя жительница Купчино заявила, что чуть менее чем за две недели лишилась автомобиля, денег и обросла кредитами. Всего примерно на 3 миллиона рублей.
Финансовые беды начались со звонка якобы от куратора экономической безопасности ФСБ 30 октября. Он начал с тяжёлой артиллерии: девушка будто бы попала в список спонсоров терроризма, счета скомпрометированы. Дальше сгладил безрадостную картину и, намекнув на вину сотрудников банка, связал с надёжным человеком из ЦБ.
Дальнейшая беседа свелась к кредитам, которые вот-вот возьмут. Итогом стал миллион, который петербурженка перевела неизвестно кому. В покое её не оставили и разыгрывали аудиоспектакль ещё трижды. Получили ещё один кредит, деньги от продажи «Шевроле Авео» и 300 тысяч рублей сверху. Машина по легенде стала залогом в финансовых операциях неких аферистов и ушла бы с молотка, если бы владелица не опередила.
Деньги от её продажи, похоже, обещали вернуть. По словам девушки, не дождавшись, она перезвонила по одному из номеров собеседников, чтобы поторопить, и даже получила ответ. Обманувшие её не стали больше держать интригу и заявили: мол, мошенники, больше нас не беспокойте.
«Фонтанка» писала о ноу-хау, придуманном в Петербурге полицейским следствием как раз для тех, кто поверил в байки и влез в кредиты.