    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    749мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.04eur99.01

    «Не уведомил о гражданстве Никарагуа». Экс-директор петербургского НИИ вакцин и сывороток Трухин проведет Новый год в СИЗО

    1994
    11 комментариев

    Куйбышевский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в отношении бывшего директора НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов 7 ноября.

    Трухин останется в СИЗО до 7 февраля 2024 года.

    Виктора Трухина задержали в сентябре этого года. По версии следствия, в январе 2021-го он воспользовался своими полномочиями и перевел почти $6 миллионов со счета Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА на счет организации, зарегистрированной в Никарагуа. Ущерб оценили примерно в 436 миллионов рублей.

    Пока Трухин был под арестом, выяснилось, что у него также есть гражданство Республики Никарагуа, о котором он не уведомил соответствующие органы в России.

    Сам Трухин возражал против заключения под стражу и говорил, что не намерен скрываться и «кому-то угрожать». Однако суд решил иначе.

    Свой пост главы НИИ Виктор Трухин занимал более 10 лет. В сентябре, незадолго до появления новостей об аресте, он перестал выходить на связь. Подробности дела Трухина читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close