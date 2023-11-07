«Не уведомил о гражданстве Никарагуа». Экс-директор петербургского НИИ вакцин и сывороток Трухин проведет Новый год в СИЗО

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в отношении бывшего директора НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов 7 ноября.
Трухин останется в СИЗО до 7 февраля 2024 года.
Виктора Трухина задержали в сентябре этого года. По версии следствия, в январе 2021-го он воспользовался своими полномочиями и перевел почти $6 миллионов со счета Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА на счет организации, зарегистрированной в Никарагуа. Ущерб оценили примерно в 436 миллионов рублей.
Пока Трухин был под арестом, выяснилось, что у него также есть гражданство Республики Никарагуа, о котором он не уведомил соответствующие органы в России.
Сам Трухин возражал против заключения под стражу и говорил, что не намерен скрываться и «кому-то угрожать». Однако суд решил иначе.
Свой пост главы НИИ Виктор Трухин занимал более 10 лет. В сентябре, незадолго до появления новостей об аресте, он перестал выходить на связь. Подробности дела Трухина читайте в материале «Фонтанки».