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    «Фонтанка» нашла пропавшего экс-директора петербургского института вакцин и сывороток Трухина. Он под стражей

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    Виктор Трухин, переставший выходить на связь после увольнения с поста директора НИИ вакцин и сывороток, найден под арестом в Петербурге. Ему вменяют растрату без малого шести миллионов долларов, стало известно «Фонтанке» 9 сентября.

    Смольнинский районный суд накануне заключил Трухина под стражу, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга. Он проходит подозреваемым по делу о растрате в особо крупном размере.

    По версии следствия, Трухин в январе 2021 года воспользовался своими полномочиями и перевёл 5,9 миллиона долларов со счёта Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА на счёт зарегистрированной в Никарагуа организации. Ущерб, по курсу на тот момент, составил порядка 436, 7 миллиона рублей.

    Накануне Трухин был задержан сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти. В суде он просил домашний арест. Защита обратила внимание, что он активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний, уточнили в объединённой пресс-службе судов.

    О пропаже Виктора Трухина заявила его дочь. Отец перестал выходить на связь четыре дня назад. Одновременно появилась информация о том, что он оставил свой пост в Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток, которой возглавлял с 2011 года. В прощальном письме говорилось, что с должности он уходит не по собственному желанию.

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