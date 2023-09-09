«Фонтанка» нашла пропавшего экс-директора петербургского института вакцин и сывороток Трухина. Он под стражей

Виктор Трухин, переставший выходить на связь после увольнения с поста директора НИИ вакцин и сывороток, найден под арестом в Петербурге. Ему вменяют растрату без малого шести миллионов долларов, стало известно «Фонтанке» 9 сентября.

Смольнинский районный суд накануне заключил Трухина под стражу, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга. Он проходит подозреваемым по делу о растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, Трухин в январе 2021 года воспользовался своими полномочиями и перевёл 5,9 миллиона долларов со счёта Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА на счёт зарегистрированной в Никарагуа организации. Ущерб, по курсу на тот момент, составил порядка 436, 7 миллиона рублей.