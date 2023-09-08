«Мне не в чем упрекнуть себя». Перед исчезновением директор Петербургского института вакцин обратился к коллегам

Виктор Трухин, 2018 год Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Виктор Трухин, возглавлявший с 2011 года Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА России, бесследно исчез. Три дня назад он перестал выходить на связь с дочерью Софьей, проживающей в Москве. Девушка написала заявление в полицию. Одновременно с новостями о пропаже топ-менеджера стали появляться сообщения о его увольнении с должности директора НИИ. 8 сентября дочь Трухина Софья рассказала «Фонтанке» подробности исчезновения своего отца.



«Я последний раз виделась с ним в воскресенье, 3 сентября. На следующий день он еще был на связи, а 5 сентября пропал. Официально уволен он был именно 5 сентября», — сообщила Софья, добавив, что, по ее мнению, исчезновение с кадровым решением ФМБА никак не связано. При этом неизвестно, где именно пропал топ-менеджер — в Москве или Петербурге. В последние дни Виктор Трухин, по словам дочери, был уставшим и подавленным. «Но это не тот боец, который сдается и может покинуть родину. Увольнение стало настолько неожиданным для его коллектива, что они записали огромное видео о том, что они в шоке, и о том, как им было хорошо работать с ним эти десятки лет. Мой отец — не тот человек, который исчезает по своей воле», — уверена девушка.



Уставшим Трухин был по причине своей огромной занятости. «Он очень много работает, и на него оказывается колоссальное давление. Он топ-менеджер и чиновник международного масштаба — он почетный консул России в Никарагуа, и все это довольно сложно», — объяснила Софья.

После того как Трухин узнал, что его увольняют, он написал прощальное письмо своим подчиненным. В нем он сообщил, что с 5 сентября больше не является директором и что это было не его решение. Директор НИИ напомнил о вкладе каждого в развитие научно-исследовательского института и о достижениях, среди которых, например, разработка вакцины «Конвасэл» против ковида, строительство и оснащение Института Мечникова в Никарагуа.



«Скажу откровенно, мне не в чем упрекнуть ни себя, ни кого бы то ни было из вас за все эти годы работы плечом к плечу. Мы создали уникальное для нашей страны предприятие, но как раз его сложность является той ахиллесовой пятой, которая может самым неожиданным образом повлиять на будущее. Надеюсь, этого не произойдет и институт сохранит и уникальные компетенции, и специалистов, которые сегодня составляют его суть и дух», — написал Виктор Трухин.



Фото: предоставлено дочерью Виктора Трухина Поделиться Поделиться





Дочь Софья отметила, что даже не рассматривает версию о самоубийстве. По ее словам, ее отец — настоящий боец и никогда бы так не поступил.

