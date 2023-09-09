Увольнение под арест. За что экс-директор Петербургского института вакцин и сывороток оказался в СИЗО



Пока в двух столицах искали директора петербургского НИИ вакцин и сывороток, Виктор Трухин осваивался под арестом. Его исчезновение вскрыло кадровые перестановки и новое уголовное дело в стенах института, разрабатывающего препараты от коронавируса, гепатита и венерических заболеваний.



Информацию об аресте 59-летнего Виктора Трухина 9 сентября сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга. С ходатайством о заключении под стражу его доставили накануне, и уже не как директора НИИ.

Пост, занимаемый более десяти лет, он освободил в начале недели. В прощальном письме уточнил: с 5 сентября и вынужденно. Дочь Трухина Софья рассказала, что одновременно с этим отец перестал выходить на связь. На следующий день она обратилась в полицию, при этом было неясно, где именно пропал топ-менеджер — в Москве или Петербурге. К вечеру 7 сентября в НИИ вакцин и сывороток, похоже, настолько устали слушать вопросы о директоре, что на звонок «Фонтанки» только вздохнули.

По данным редакции, уголовное дело о растрате возбуждено полицией 7 сентября в отношении неустановленного лица. Фабула такова: некто из числа руководства научно-исследовательского института не позднее января 2021 года перевёл вверенные бюджетные деньги зарегистрированной в Никарагуа Biotechnology Mechnikov. В переводе на рубли речь идёт о 436 миллионах. Mechnikov — дочернее предприятие СПбНИИВС. Это вторая производственная площадка института и единственное биотехнологическое предприятие в Центральной Америке, которое осуществляет формуляцию, розлив и упаковку инъекционных препаратов. Проект реализован в 2016–2019 годах, создание производства курировал Трухин.

Как раз в 2021 году его поздравляли с недавно состоявшимся назначением Почётным консулом Республики Никарагуа в Петербурге. По версии полицейского следствия, помимо помощи государству с производством и поставкой вакцин, Трухин причастен и к несанкционированному финансовому вливанию. Фактически сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти он задержан 8 сентября. Подозрения в отношении него строятся в том числе на показаниях нескольких свидетелей.

Экс-директор активно сотрудничает — на это указал адвокат, вместе с подзащитным просивший о более мягкой мере пресечения. Следователь настаивал, что оставлять под домашним арестом на данном этапе расследования, когда не установлены все возможные соучастники, небезопасно.

Смольнинский суд определил Трухина под стражу до 7 ноября.