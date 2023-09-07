РИА Новости: директор петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА пропал в Москве

В Москве пропал Виктор Трухин, директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА, сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В научно-исследовательском институте, главой которого является Трухин, разрабатывают препараты от коронавируса, гепатита и венерических заболеваний.

По данным собеседника агентства, 6-го числа в полицию Москвы обратилась дочь главы петербургского НИИ. Она рассказала полицейским, что в последний раз видела отца в воскресенье, 3 сентября. На следующий день мужчина перестал отвечать.