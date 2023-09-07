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    РИА Новости: директор петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА пропал в Москве

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    6 комментариев

    В Москве пропал Виктор Трухин, директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА, сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В научно-исследовательском институте, главой которого является Трухин, разрабатывают препараты от коронавируса, гепатита и венерических заболеваний.

    По данным собеседника агентства, 6-го числа в полицию Москвы обратилась дочь главы петербургского НИИ. Она рассказала полицейским, что в последний раз видела отца в воскресенье, 3 сентября. На следующий день мужчина перестал отвечать.

    Официально в ГУ МВД России по городу Москве и в других силовых структурах информацию не комментировали.

    «Фонтанка» дозвонилась до НИИ вакцин Петербурга, однако после вопроса корреспондента трубку сбросили.

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    НИИПетербургМоскваВиктор Трухин
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    Комментарии 6

    Гость07 Сен 2023 в 18:50
    Сбежал в "пампасы".
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