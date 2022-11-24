В Петербурге по делу об особо крупной взятке арестовали замдиректора НИИ вакцин и сывороток

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу Андрея Васильева, замдиректора по экономике и финансам НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Он проходит подозреваемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 24 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«22 ноября Васильев был задержан. Обвинение не предъявлялось. Вину не признал. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Васильеву стражу по 21 января 2023 года», — говорится в записи.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что, по оперативным данным, в конце 2018 года при посредничестве руководства одной из птицефабрик он договорился с гендиректором коммерческой фирмы об её участии и «гарантированной» победе в конкурсе на поставку инкубационных куриных яиц, которые необходимы для производства вакцины от гриппа. Стоимость контракта была выше 227 млн руб. За такую услугу руководитель ежемесячно в течение полутора лет якобы получал взятку, общая сумма которой составила не менее 30 млн руб.

В сообщении пресс-службы от 24 ноября говорится, что речь идёт о фирме «Стадиум». Заместитель гендиректора компании, по материалам дела, передавал Васильеву деньги как лично, так и через посредника.



Накануне 47news сообщало, что по делу о взятках в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА прошли обыски у генерального директора птицефабрики «Синявинская» Артура Холдоенко. Ему вменяют участие в передаче взятки Васильеву.



Всего по контракту, как пишет издание, необходимо было поставить около десяти миллионов яиц. Их применяют в технологическом процессе производства вакцины для профилактики гриппа. Яйца нужны для получения вируссодержащей аллантоисной жидкости куриных эмбрионов, которая используется в приготовлении вакцины.

