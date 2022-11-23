По делу о яйцах и взятках в НИИ вакцин в Петербурге прошли обыски у гендиректора птицефабрики «Синявинская»

По делу о взятках в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА прошли обыски у генерального директора птицефабрики «Синявинская» Артура Холдоенко. Об этом 23 ноября сообщает 47news. По информации издания, ему вменяют участие в передаче взятки в особо крупном размере заместителю директора по экономике и финансам НИИ вакцин Андрею Васильеву.



По предварительным данным, Холдоенко мог действовать в интересах одного из поставщиков института.

