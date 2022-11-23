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    По делу о яйцах и взятках в НИИ вакцин в Петербурге прошли обыски у гендиректора птицефабрики «Синявинская»

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    По делу о взятках в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА прошли обыски у генерального директора птицефабрики «Синявинская» Артура Холдоенко. Об этом 23 ноября сообщает 47news. По информации издания, ему вменяют участие в передаче взятки в особо крупном размере заместителю директора по экономике и финансам НИИ вакцин Андрею Васильеву.

    По предварительным данным, Холдоенко мог действовать в интересах одного из поставщиков института.

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге сотрудники экономической полиции и УФСБ задержали одного из руководителей НИИ вакцин и сывороток ФМБА, которого подозревают в получении взятки в размере около 30 млн рублей за то, что он подготовил документацию для конкурса на поставку яиц под определённого поставщика. Всего по контракту необходимо было поставить около 10 миллионов яиц. Их применяют в технологическом процессе производства вакцины для профилактики гриппа. Куриные яйца нужны для получения вируссодержащей аллантоисной жидкости куриных эмбрионов, которая используется в приготовлении вакцины.

    47news уточняет, что на птицефабрике «Синявинская» от комментариев по поводу обысков у гендиректора отказались. Телефон самого Холдоенко на момент подготовки материала был выключен.

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