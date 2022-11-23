Дело в яйцах. В Петербурге задержали одного из руководителей НИИ, в котором видят взяточника

В Петербурге сотрудники экономической полиции и УФСБ задержали одного из руководителей НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Его подозревают в получении взятки. Об этом 23 ноября сообщают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По оперативным данным правоохранителей, в конце 2018 года заместитель генерального директора института по экономике и финансам при посредничестве руководства одной из птицефабрик договорился с гендиректором коммерческой фирмы об её участии и «гарантированной победе» в конкурсе на поставку инкубационного куриного яйца, необходимого для производства вакцины от гриппа. Стоимость контракта была выше 227 млн рублей. За такую услугу руководитель ежемесячно в течение полутора лет якобы получал взятку, общая сумма которой составила не менее 30 млн рублей.

Руководителя задержали в качестве подозреваемого и доставили в следственные органы. «Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанного», — подытожили в пресс-службе.



Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения фигуранту и его аресте, добавили в ГСУ СК по Петербургу.



Как пишет 47news, обыски по уголовному делу также прошли у гендиректора одной из птицефабрик в Ленобласти.



Всего по контракту, как сообщает издание, необходимо было поставить около десяти миллионов яиц. Их применяют в технологическом процессе производства вакцины для профилактики гриппа. Яйца нужны для получения вируссодержащей аллантоисной жидкости куриных эмбрионов, которая используется в приготовлении вакцины.

