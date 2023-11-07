В Ленобласти неизвестный в плаще ограбил алкомаркет с помощью болгарки, лома и кувалды. Показываем, как это было

В ночь на 7 ноября в поселке Васкелово Ленинградской области неизвестный опустошил терминал оплаты банка МКБ в магазине «Норман». Инцидент попал на видео.
«Фонтанка.ру»
На кадрах видно, как мужчина в длинном плаще и с налобным фонариком проникает в магазин со стороны запасного входа. В руках у него болгарка с электроудлинителем. Грабитель подходит к терминалу оплаты, и начинает пилить корпус терминала. Через некоторое время в аппарате появляется щель, затем грабитель отходит на несколько секунд и возвращается уже с кувалдой. После нескольких ударов в ход пошел лом. За четыре минуты кассета с деньгами оказалась в руках у злоумышленника.
Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел ночью, в 3:44 сработала сигнализация, сотрудники ЧОП приехали в магазин в 4:25. Информация проверяется сотрудниками полиции.
Примечательно, что ограблен был терминал оплаты Московского кредитного банка, куда сдается дневная выручка магазина. Ассортимент вора не заинтересовал — продукты остались на полках.