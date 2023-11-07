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    В Финляндии сообщают об аресте недвижимости бывшего президента «АВТОВАЗа»

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    34 комментария

    Финские власти арестовали «дачную» недвижимость в Киркконумми, принадлежащую российскому бизнесмену, пишут финские СМИ 7 ноября.

    По их данным, речь идет о Борисе Алешине, академике РАН и бывшем президенте «АВТОВАЗа». В июне он был внесен в санкционный список ЕС за работу с компаниями военной промышленности как советник генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» по науке и технологиям.

    С запросом об аресте обратилось министерство иностранных дел Суоми. По решению службы судебных приставов у Алёшина были арестованы два соседних объекта недвижимости недалеко от Лонгвика, общая стоимость которых, согласно решению, превышает 2,5 миллиона евро. Бизнесмен владеет ими, как пишут СМИ, с 2018 года.

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    Комментарии 34

    Гость07 Ноя 2023 в 14:16
    Мало.Надо ещё поискать.
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