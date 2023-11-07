В Финляндии сообщают об аресте недвижимости бывшего президента «АВТОВАЗа»

Финские власти арестовали «дачную» недвижимость в Киркконумми, принадлежащую российскому бизнесмену, пишут финские СМИ 7 ноября.



По их данным, речь идет о Борисе Алешине, академике РАН и бывшем президенте «АВТОВАЗа». В июне он был внесен в санкционный список ЕС за работу с компаниями военной промышленности как советник генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» по науке и технологиям.



С запросом об аресте обратилось министерство иностранных дел Суоми. По решению службы судебных приставов у Алёшина были арестованы два соседних объекта недвижимости недалеко от Лонгвика, общая стоимость которых, согласно решению, превышает 2,5 миллиона евро. Бизнесмен владеет ими, как пишут СМИ, с 2018 года.

