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    Экс-глава ФАС Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу

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    13 комментариев

    Бывший глава ФАС Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, сообщает 7 ноября биржа.

    Предыдущий президент биржи Алексей Рыбников покинул свой пост.

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