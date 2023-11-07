Экс-глава ФАС Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу

Бывший глава ФАС Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, сообщает 7 ноября биржа.
Предыдущий президент биржи Алексей Рыбников покинул свой пост.
Новость дополняется.
Сейчас
+5˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Небольшие дожди
Ощущается как 3
1 м/с, зап
748мм
92%
Пробки
4/10
Бывший глава ФАС Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, сообщает 7 ноября биржа.
Предыдущий президент биржи Алексей Рыбников покинул свой пост.
Новость дополняется.
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.