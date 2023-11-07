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    Полиция задержала мигранта после заявления о домогательствах у Соборной мечети в Петербурге

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    21-летняя жительница Петербурга заявила о настырном мужчине, который решил потрогать ее недалеко от Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 ноября.

    Девушка пожаловалась на нездоровый интерес представителя противоположного пола накануне ночью. Прибывший на место происшествия наряд патрульных задержал 34-летнего Дилшода, приехавшего в Россию с целью работы. Петроградский следственный отдел СК возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, подозреваемый помещен в ИВС.

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