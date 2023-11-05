«Как они умудряются это делать?!» Ford и Mercedes продемонстрировали автокамасутру

Интересная авария произошла 5 ноября на Западном скоростном диаметре. Синий Ford взгромоздился на черный Mercedes, записанный на одну из петербургских компаний. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет, но участникам потребовалась помощь спасателей.
«Вы видите процесс совокупления иномарок. Неравный», — прокомментировал увиденное Ярослав. «Как они умудряются это делать?!» — воскликнул Игорь. Комментатор по имени Юра предположил, что Mercedes на большой скорости влетел в попутный Ford, подняв его на отбойник.