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    «Как они умудряются это делать?!» Ford и Mercedes продемонстрировали автокамасутру

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    4 комментария

    «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

    Интересная авария произошла 5 ноября на Западном скоростном диаметре. Синий Ford взгромоздился на черный Mercedes, записанный на одну из петербургских компаний. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет, но участникам потребовалась помощь спасателей.

    «Вы видите процесс совокупления иномарок. Неравный», — прокомментировал увиденное Ярослав. «Как они умудряются это делать?!» — воскликнул Игорь. Комментатор по имени Юра предположил, что Mercedes на большой скорости влетел в попутный Ford, подняв его на отбойник.

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