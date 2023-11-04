В Петербурге планируется построить новый онкологический центр

За прошлый год доля впервые выявленных злокачественных новообразований на ранних стадиях составила 59,5% — на 3% больше запланированного. В этом году в Петербурге продолжат реализовывать программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» — новое оборудование завезут в десять онкологических центров, рассказали на совещании группы экспертов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова».
Как сообщает 4 ноября пресс-служба городской администрации, на начало октября 2023 года в Петербурге уже переоснастили шесть онкологических клиник: в больницы такого профиля завезли девять единиц медицинского оборудования. По плану — еще один онкологический центр.
Всего за последние четыре года в городе открыли 19 центров амбулаторной онкологической помощи и завезли 232 единицы медицинского оборудования в клиники. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, которые находятся на диспансерном наблюдении пять и более лет, составил 58,5%, что на полпроцента больше запланированного.
Кроме того, медицинские учреждения, которые занимаются лечением онкобольных пациентов, увеличили число малоинвазивных операций и операций, в результате которых удается сохранить пораженный опухолью орган. Также клиники Петербурга стали чаще проводить молекулярно-генетические исследования на стадии постановки диагноза.