Что мы празднуем 4 ноября: откуда взялся День народного единства

Реставрацию памятника Минину и Пожарскому в Москве завершили к празднику Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





4 ноября в России ежегодно отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2004 году, но до сих пор не все знают, что именно отмечается в этот день.

Что произошло 4 ноября и почему это важная дата для нашей страны? Мы собрали несколько фактов об истории Дня народного единства. Что произошло в этот день? 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Тем самым был положен конец Смутному времени — периоду в истории России от смерти Ивана Грозного до того, как престол занял Михаил Федорович Романов — первый из царской династии.

В период смуты Россия переживала тяжелый кризис: государство практически распалось, а борьбу за трон, кроме истинных наследников, вели самозванцы, которые довели страну до состояния гражданской войны, а позже втянули ее в русско-польскую войну. День освобождения от польских захватчиков, когда народное ополчение взяло штурмом Китай-город, и празднуется каждый год 4 ноября. Свое название День народного единства получил благодаря тому, что история народного ополчения — это яркий пример того, на что способны россияне, объединившиеся для общей цели.

Символы праздника: Минин и Пожарский Наряду с российским флагом символом Дня народного единства стали образы Минина и Пожарского. Их роль в освобождении Москвы нельзя недооценить. Нижегородский земский староста Кузьма Минин создал народное ополчение, призвав москвичей дать отпор врагу. На его зов собралось огромное по тем временам войско — более 10 тысяч человек. Воеводой был избран новгородский князь Дмитрий Пожарский, а Минин стал его помощником и казначеем. В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса. С 2020 года памятник реставрировали, и сейчас, наконец, его снова можно увидеть.

Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Когда был учрежден праздник? В 1613 году царь Михаил Федорович постановил праздновать 4 ноября День очищения Москвы от польских интервентов. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником — в этот день также чествуют икону Казанской Божией матери.

В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было выходным. Праздничным днем считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. В 1996 году праздник переименовали в День примирения и согласия. В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 ноября, который получил статус памятной даты.

Больше фотографий отреставрированного памятника Минину и Пожарскому вы найдете в нашей заметке. Читайте также и другие материалы о важных событиях прошлого: недавно мы публиковали воспоминания жертв Норд-Оста и вспоминали, чем нам запомнился Горбачев.